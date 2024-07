Calciomercato Como, Martial e non solo: Depay e un ex Lazio tra le alternative

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Como scatenato sul mercato. Dopo Varane, il club neopromosso vuole aggiungere alla rosa altri colpi di spessore. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza starebbe provando a convincere Martial, obiettivo di mercato anche della Lazio se non dovesse arrivare Greenwood. Non mancano le alternative. Nel frattempo, infatti, il Como starebbe sondando il terreno per Depay e per l'ex Lazio Luka Romero. L'argentino di proprietà del Milan piace anche a Empoli e Verona.