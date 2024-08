Calciomercato | Correa, l'Inter ha trovato un acquirente? La situazione

TUTTOmercatoWEB.com

Joaquin Correa è stato messo sul mercato dall'Inter. Di ritorno dal prestito al Marsiglia, dove ha ampiamente deluso le aspettative, il trequartista argentino è ora alla ricerca di un nuovo club dove rilanciarsi e, in tal senso, qualche settimana fa si era anche proposto alla Lazio, ottenendo però un secco 'no' da parte dei biancocelesti. Dall'Europa, però, non sembra arrivare nulla di concreto. Il 'no' all'AEK Atene ha forse bruciato l'unica possibilità di restare nel Vecchio Continente, aprendo la strada per un ritorno nelle Americhe. Secondo quanto riportato da Carpeta Rayada, il Tucu è stato offerto al Monterrey insieme al suo connazionale Lucas Ocampos. Il club messicano avrebbe accolto favorevolmente l'opzione e ora dovrà decidere se imbastire o no una trattativa con l'Inter.