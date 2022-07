Calciomercato, Di Marzio: "Mertens no alle proposte italiane, ecco perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

No alle proposte italiane arrivate finora, Dries Mertens vuole ancora il Napoli. Questo quanto riferito da Gianluca Di Marzio. Secondo l'esperto di calciomercato, l'attaccante belga per ora ha declinato le proposte arrivate dalla Serie A, troppo forte la voglia di provare a continuare l'avventura all'ombra del Vesuvio. De Laurentiis per ora non ha ritoccato la sua offerta da circa 1,5 milioni a stagione, il giocatore chiede invece 2,5 milioni per altri due anni.