Calciomercato, domani parte la sessione "estiva": date e orari

Comincerà ufficialmente domani 1 settembre a mezzanotte la sessione "estiva" di calciomercato, un'edizione particolare imposta dallo stop per il lockdown che ha prolungato il campionato fino a fine luglio. E si tratterà di una versione breve: la fine è infatti prevista per il 5 ottobre alle ore 20, solo 35 giorni per i club per concludere gli affari in via ufficiale. Una corsa contro il tempo per ridisegnare le rose, con il prossimo campionato già vicino a ricominciare.

