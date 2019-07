Calciomercato, ds Spal: "Ecco perchè abbiamo ceduto Lazzari alla Lazio"

Lazzari ieriera a Formello, stamattina sarà in Paideia per le visite mediche. Lui e Jony sono gli altri due colpi di calciomercato della Lazio che si uniscono ad Adekanye e Vavro. Il ds della Spal Davide Vagnati ai microfoni di Sportitalia ha parlato della trattativa con i biancocelesti: "Prossimamente cederemo Lazzari alla Lazio e prenderemo Murgia. Domani sarà qui a Ferrara a fare le visite e Manuel a Roma a farle con la Lazio. Ci sono tanti motivi sul perché l'ha spuntata la Lazio: in primis perché volevamo tenere Murgia, è un ragazzo che merita. L'aspetto extra-campo per noi è importante. La Lazio si è presentata in modo serio, e con Tare c'è stato un rapporto diretto che ha reso la cosa automatica".

PETAGNA E FARES - "Tutti gli allenatori vogliono i migliori giocatori possibili. Fares ha grande potenzialità e siamo stra-convinti che farà ancora meglio. Sarebbe sbagliato, anche per la sua crescita, fare uno step diverso e abbiamo intenzione di farlo rimanere. Petagna ha dimostrato di essere un grande attaccante e cercheremo di tenercelo stretto".

Pubblicato il 10-07 alle 22.13