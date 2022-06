Calciomercato, ecco l'offerta del Gremio a Lucas Leiva: le cifre

Il club brasiliano vorrebbe riaccogliere il centrocampista che a fine mese si svincolerà dalla Lazio. La prima offerta è stata presentata...

CALCIOMERCATO - Il contratto di Lucas Leiva con la Lazio scadrà il prossimo 30 giugno. Il centrocampista ha salutato i biancocelesti dopo cinque anni a Formello. Il giocatore sta cercando una nuova sistemazione e il suo nome è stato accostato a Lecce e Inter in Italia. L'ex numero sei potrebbe anche tornare al Gremio. Il sito TntSports riporta le parole del giornalista Eduardo Gabardo che rivela che il Gremio ha fatto un'offerta di stipendio di 250mila real brasiliani al mese (circa 50 mila euro) per avere il giocatore, con l'aggiunta di un bonus in caso di promozione. La proposta prevede anche un aumento di stipendio nel 2023, se il club dovesse salire in prima divisione. Ora la decisione è nelle mani del giocatore e dei suoi agenti.