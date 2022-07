Calciomercato, Falcone ha scelto il Lecce: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Wladimiro Falcone sarà il prossimo portiere del Lecce. Niente Spezia, dunque, per l'estremo difensore che passerà dalla Sampdoria ai salentini per una cifra poco inferiore ai 4 milioni di euro. Come riporta Sportitalia, infatti, Falcone ha deciso di rompere gli indugi e accettare la proposta giallorossa. Falcone era ormai fuori dai discorsi tra Lazio e Spezia per Provedel.