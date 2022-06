Calciomercato, Fiorentina sull'altro Milinkovic-Savic: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Luglio 2015, Sergej Milinkovic-Savic è nella sede della Fiorentina per firmare con i viola. Il serbo però non è convinto, lascia la sede e rifiuta il passaggio al club toscano. Qualche giorno dopo accetta il corteggiamento della Lazio e inizia la grande avventura in biancoceleste. La Fiorentina, che negli ultimi 7 anni si è leccata le ferite per il mancato affare, è vicina a un altro Milinkovic-Savic, Vanja il fratello del Sergente. Come riporta Sky Sport il club di Rocco Commisso è a un passo dal prestito del portiere oggi al Torino: i granata infatti stanno per chiudere l'acquisto di Gabriel dal Lecce che si giocherà il posto con Etrit Berisha. Milinkovic-Savic invece sostituirà Bartłomiej Drągowski, in uscita dalla Fiorentina direzione Premier League.