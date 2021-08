Calciomercato, i migliori affari a parametro zero del XXI secolo: c’è anche un ex Lazio - FOTO

Il calciomercato è da sempre il periodo più intenso dell’anno. Le società cercano di rinforzare le rispettive rose instaurando trattative a volte dispendiose a volte no. Il caso dei famosi acquisti a parametro zero che possono rivelarsi delle piacevoli sorprese per i club. La pagina di 90 minuto, su Instagram, ha realizzato una classifica dei migliori acquisti a parametro zero del secolo corrente. Tra questi spunta un ex Lazio, si tratta di Miroslav Klose. L’attaccante tedesco arrivò alla Lazio nel 2011, a parametro zero, dal Bayern Monaco. Si rivelò un grande acquisto per la società biancoceleste alla quale regalò grandi soddisfazioni. Il tedesco occupa la nona piazza. Lionel Messi al Psg è al primo posto, sul podio insieme all'argentino ci sono Lewandoski e Pirlo.

