Calciomercato | Il Bayern Monaco senza limiti: ecco un altro acquisto

Non si ferma il Bayern Monaco in sede di calciomercato e rinforza l'organico di Tuchel acquistando un nuovo e promettente giovane. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, i prossimi avversari della Lazio in Champions League hanno chiuso l'affare che porterà in Germania Bryan Zaragoza dal Granada. L'esterno classe 2001 nella giornata di oggi ha firmato il contratto e iniziato la sua nuova avventura con i bavaresi scendendo in campo nel corso della sessione di allenamento mattutina. Nelle prossime ore è attesa anche l'ufficialità.