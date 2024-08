Calciomercato | Il Bologna forte su Ngonge: la possibile trattativa

TUTTOmercatoWEB.com

Il Bologna torna sul mercato degli attaccanti. Con l'infortunio i Cambiaghi, il club rossoblu ha bisogno di qualche altro innesto offensivo per la doppia competizione. L'ultima idea è Cyril Ngonge del Napoli. L'esterno belga, accostato di recente anche alla Lazio, non gode della stima di Conte e può partire per cercare continuità e minutaggio altrove. Come riporta TMW, c'è stata un'accelerata da parte del Bologna nelle ultime ore, contatti frequenti tra i due club. L'intenzione è quella di provare a proporre un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni.