Calciomercato, il Cagliari chiude per Lovato dell'Atalanta: i dettagli

Il calciomercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma le squadre di Serie A già iniziano a muoversi per piazzare i primi colpi. L'Atalanta si è resa subito protagonista sia in entrata che in uscita. Oltre all'arrivo di Boga, la Dea ha trovato l'accordo con il Cagliari per il prestito di Matteo Lovato. Il difensore ex Verona, cercato in estate anche dalla Lazio, vestirà presto la maglia rossoblu e cercherà di dare il suo contributo alla squadra di Mazzarri in ottica salvezza. Obiettivi concreti del club sardo anche Edoardo Goldaniga del Sassuolo e Riccardo Calafiori della Roma.