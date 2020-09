Calciomercato, il Monza pensa in grande: preso Kevin Prince Boateng

Il Monza punta alla promozione in Serie A. Lo ha dichiarato Adriano Galliani e lo sta dimostrando a suon di colpi di mercato. L'ultimo è Kevin Prince Boateng che sta per diventare un nuovo attaccante del Monza. L'affare tra il club lombardo e la Fiorentina è stato chiuso questa notte. L'ex Milan sarà in città nelle prossime ore per svolgere le visite mediche e mettere la firma sul nuovo contratto. Boateng ripartirà dalla Serie B dopo il prestito di quest'anno al Besitkas. Al suo fianco ci saranno di nuovo Berlusconi e Galliani.