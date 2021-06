Calciomercato, il River prova a trattenere Borré: le ultime

CALCIOMERCATO - Santos Borrè potrebbe a sorpresa restare al River Plate. L'attaccante colombiano, attualmente impegnato in Coppa America, ha il contratto in scadenza con il club argentino a fine mese e in Europa in molte si sono messe sulle sue tracce. Dal Fenerbahce al Krasnodar, passando per Lazio, Inter e Cagliari (le ultime due stavano pensando di portarlo in Italia in coppia) in molte hanno fatto un sondaggio per provare ad assicurarselo. Il club sudamericano, però, non vorrebbe perdere il centravanti e così in Argentina sono convinti che il River è pronto a prolungare l'accordo per 18 mesi facendo diventare Borré il calciatore più pagato in rosa. La punta ha chiesto qualche giorno di riflessione per decidere il suo futuro.