Calciomercato, il Sassuolo punta il figlio di un ex Lazio: le ultime

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, QUALCHE ACCIACCO: VECINO DIFFERENZIATO, SI FERMA UN DIFENSORE FORMELLO - Il giorno di riposo alle spalle, tre allenamenti per preparare la partita con la Fiorentina e confermare il momento positivo. Sarri con i viola dovrà rinunciare nuovamente a Immobile, che cerca una miracolosa convocazione. Non verrà... WEBTV SASSUOLO - LAZIO, LUIS ALBERTO: "MIGLIOR GARA DI SEMPRE? SE LO DICE SARRI..." La Lazio conquista la prima vittoria di questo nuovo anno e lo fa battendo il Sassuolo in una gara difficile al Mapei Stadium. Tra i protagonisti della vittoria anche Luis Alberto che si è così espresso alla fine del match ai microfoni di Sky Sport:... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | SCHIRA: "CREMONESE SU BASIC". QUALE DESTINO PER IL CROATO? Tra le varie voci di mercato che stanno girando in questi ultimi giorni della sessione invernale (comprese le fake news riguardanti l'addio di Vecino, smentite sia dall'agente che dal calciatore stesso), c'è quella che riguarda l'interessamento della...