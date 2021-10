Calciomercato Inter, la storia si ripete: de Vrij non rinnova, futuro in Premier?

CALCIOMERCATO INTER RASSEGNA STAMPA - Tre anni dopo, maglie diverse, ma la storia è sempre la stessa. Stefan de Vrij non sembra intenzionato a prolungare il proprio contratto con l'Inter. Stavolta non è la SEG protagonista, società di agenti da cui si è lasciato in malo modo dopo il suo approdo alla Pinetina, ma Mino Raiola. Un principio di accordo era stato trovato circa 18 mesi fa, ma la situazione economica non brillante dei meneghini ha cambiato le carte in tavola. Così il difensore orange, il cui accordo scade a giugno 2023, sembra destinato a lasciare San Siro. Dopo i sondaggi estivi di Tottenham e Leicester, potrebbe essere in Premier il suo futuro. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il centrale potrebbe salutare addirittura a gennaio se dovesse arrivare l'offerta giusta per evitare di arrivare troppo vicini alla scadenza. Al suo posto il primo nome della lista di Simone Inzaghi è Armando Izzo in uscita dal Torino. Il difensore granata piace da tempo al tecnico piacentino, lo ha richiesto a più riprese durante la sua permanenza a Formello, e potrebbe finalmente abbracciarlo in nerazzurro.