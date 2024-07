Calciomercato Juve, Chiesa ai saluti: spunta un club della Premier

TUTTOmercatoWEB.com

Federico Chiesa e la Juve: un nodo ancora da sciogliere. L'unica cosa che appare chiara è che l'esterno offensivo classe 1997 lascerà la Juve perché non fa parte del progetto di Thiago Motta. Chiesa ha il contratto in scadenza nel 2025, non ha rinnovato e c'è un'evidente distanza con la Vecchia Signora. In più, sono parse lapidarie le dichiarazioni di Thiago Motta quando nei giorno scorsi gli è stato chiesto di questa situazione piuttosto spinosa: "In questo momento fa parte della Juventus, poi vedremo…".

Il futuro rimane un rebus perché per l'ex Fiorentina non pare esserci la fila. La Roma è andato su Soulé, l'affare con il Napoli non è decollato come con il Tottenham. Tuttavia proprio dall'Inghilterra, stando a quanto raccontato dal portale Team Talk, arriva una nuova pretendente: è il Chelsea di Enzo Maresca. Sarebbero partiti i primi contatti tra l'entourage di Chiesa e i Blues e nei prossimi giorni potrebbero essere approfonditi. Lo stesso portale scrive che in UK il giocatore interessa anche al Tottenham.