Calciomercato, l'agente di Torreira: "C'è un pre accordo con Gattuso per..."

La Fiorentina non riscatta Lucas Torreira e il giocatore è costretto a far ritorno all'Arsenal. A Londra però sembra destinato a restarci per poco, perchè ci sarebbe già un pre accordo con Gattuso per portarlo al Valencia. A rivelarlo è l'agente dell'uruguaiano Pablo Bentancur ai microfoni del portale sudamericano 100%Deporte: "C'è un pre accordo con Gattuso per portare Torreira al Valencia. Oggi ci sarà una riunione in merito, ma l'Arsenal vorrebbe tenerlo per il pre-stagione. Gattuso lo segue da quando era al Napoli e l'aveva chiesto come rinforzo alla Fiorentina. Vedremo che deciderà l'Arsenal".