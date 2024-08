Calciomercato | L'Atalanta chiede Simeone: la risposta del Napoli

TUTTOmercatoWEB.com

Caccia all'attaccante in casa Atalanta. Dopo l'infortunio grave a Scamacca, la Dea è tornata nel mercato delle punte. Gasperini ha chiesto un centravanti di ruolo per allungare il suo pacchetto offensivo. Il primo nome sulla lista sarebbe quello di Giovanni Simeone, profilo accostato a lungo anche alla Lazio. Secondo TMW, Percassi avrebbe chiesto l'attaccante argentino al Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto. Secco no dei partenopei che cedono il calciatore solo a titolo definitivo, ma possono avvicinarsi accettando l'obbligo di riscatto.