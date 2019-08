Calciomercato, l'ex Lazio Caceres vicino al Monaco

Dopo Monterrey, San Paolo e Atalanta, un'altra squadra si fa sotto per Martin Caceres, difensore ex Lazio svincolatosi a giugno dal club biancoceleste. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, l'uruguaiano sarebbe vicino al Monaco. Domani è previsto l'incontro tra l'entourage del giocatore e il club del Principato, per definire l'accordo che dovrebbe confermarsi sulla base di un contratto biennale. Come ricordato, Caceres è stato sondato da diversi club, soprattutto d'oltreoceano: corteggiamenti morti sul nascere, visto che l'ex Juve ha fatto capire di non voler ancora lasciare il calcio europeo.

