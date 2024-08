Calciomercato | La Fiorentina avanza per Gudmundsson: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Aggiornamenti importanti sul calciomercato in Serie A. In attesa di capire il futuro di Nico Gonzalez, richiesto da Atalanta e Juventus, la Fiorentina prova ad avvicinare il colpaccio estivo. Come riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto, la Viola sta avanzando per Albert Gudmundsson, giocatore rivelazione del Genoa di quest'anno. Sono continui i contatti tra le parti e filtra ottimismo. Il Grifone vorrebbe cedere l'attaccante islandese a titolo definitivo.