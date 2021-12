Calciomercato, la Fiorentina pensa a Caicedo come vice Vlahovic

CALCIOMERCATO - Felipe Caicedo ha lasciato la Lazio per intraprendere un nuovo percorso al Genoa. Un’esperienza poco fruttuosa però perché l’ex biancoceleste non è riuscito a trovare il giusto spazio. Potrebbe dunque ritornare sul mercato a gennaio e tentare un’altra esperienza altrove. Su di lui ha messo gli occhi la Fiorentina che in realtà lo seguiva già dai tempi in cui vestiva la maglia della Lazio. L’attaccante ecuadoriano è stato pensato come vice Vlahovic. L’interesse del club toscano c’è ma il tutto è rimandato a gennaio, prima c’è la gara contro il Verona.

