Venezia - Lazio obiettivo tre punti: al Penzo la vittoria manca dal 1947

Sarà una gara tutt'altro che facile quella che attende la Lazio al Penzo di Venezia. I biancocelesti sono alla ricerca di tre punti che sarebbero importantissimi per chiudere al meglio questo 2021 e iniziare il 2022 con il giusto spirito. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei l'ultimo successo contro i lagunari in campionato risale al 5 giugno del 1947, poi una vittoria di misura in Coppa Italia nel 1966. Per il resto i biancocelesti in Laguna hanno raccolto tre pareggi e tre sconfitte.

