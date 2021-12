Lazio, Pedro bomber: è ai livelli di Chelsea e Barcellona

Da una sponda all'altra del Tevere, Pedro Eliezer Rodriguez Ledesma alla Lazio sta vivendo una seconda giovinezza e si sta caricando la squadra sulle spalle. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, i numeri dello spagnolo a 34 anni compiuti sono quelli del ragazzo che giocava al Barcellona o al Chelsea: con 18 presenze è il più utilizzato da Sarri - alla pari di Felipe Anderson, ma partendo da titolare una volta di più - e i 6 gol e due assist messi a segno finora in Serie A lo proiettano verso i risultati dei suoi anni più dorati. Il mister della Lazio ripone in Pedro una fiducia speciale, che con l'assenza di Immobile ha più che mai bisogno di essere ripagata con gol e prestazione convincente, per mettere in cascina gli ultimi punti in palio del 2021. La soluzione è quella sperimentata contro il Genoa, Felipe Anderson al centro dell'attacco con Pedro spostato a sinistra e Zaccagni a destra: molto sarà sulle spalle delle intuizioni dello spagnolo, mai così prezioso com'è ora per la sua squadra negli ultimi anni.