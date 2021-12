Calciomercato Lazio, Botheim si allontana e avanza Lasagna

CALCIOMERCATO LAZIO/RASSEGNA STAMPA - La sessione di calciomercato è alle porte e la Lazio è al lavoro da mesi per cercare di puntellare la rosa. Tra i nomi accostati al club c’era quello di Erik Botheim, attaccante classe ’00 del Bodo Glimt. L’interesse della Lazio c’era ma il norvegese sembra aver deciso di fare una nuova esperienza altrove. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il giovane attaccante sarebbe vicinissimo al Krasnodar. Il club russo lo avrebbe acquistato per cinque milioni, mancherebbe solo l’ufficialità. Sfumata l’idea di Botheim la Lazio ha virato su un altro calciatore, ora gli occhi sarebbero su Kevin Lasagna del Verona. C’è un altro giocatore del Verona che interessa alla Lazio, si tratta di Casale. Il loro arrivo dipenderà dall’eventuale cessione di Lazzari e Muriqi. Quest’ultimo potrebbe fare ritorno in Turchia, piace al Galatasaray e potrebbe essere scambiato con Van Aanholt. Altro nome in lista è quello di Mandava del Lille. Il tutto è rimesso a gennaio quando aprirà ufficialmente il calciomercato.

