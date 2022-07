Calciomercato, la Juventus abbraccia Bremer: e adesso l'Inter…

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO / RASSEGNA STAMPA - Il mercato è da sempre imprevedibile e capace di cambiare le carte in tavola da un momento all'altro. Gleison Bremer è stato per sei mesi vicinissimo all'Inter, scambiando messaggi d'amore e promesse con il suo nuovo club. Poi il cambio di rotta improvviso. L'offerta della Juventus è di gran lunga superiore e Cairo non ci pensa due volte. Il brasiliano è atterrato ieri sera nella "sua" Torino e da oggi inizia la sua avventura bianconero. L'Inter rimane con le mani in mano anche perché non è riuscita a cedere Skriniar al PSG. Adesso l'obiettivo nerazzurro è quello di trattenere il centrale slovacco che ora gradirebbe un ritocco dello stipendio. Inzaghi è una furia per il mancato arrivo del centrale ex Toro e adesso dovrà "accontentarsi". Nel mirino dell'Inter ci sono Milenkovic, per il quale la Fiorentina non farà sconti, Demiral, che potrebbe finire nell'affare che porterebbe Pinamonti a Bergamo, e Acerbi, che può diventare un'idea concreta a basso costo come quarto centrale di difesa puro. Marotta e Ausilio si trovano al bivio, è il momento di agire.