Calciomercato, la Roma chiude per Matic: i dettagli

CALCIOMERCATO - La Roma è davvero vicina a Nemanja Matic. Il centrocampista si libererà dal Manchester United a zero e sembra aver accettato la corte dei giallorossi. Come sottolinea Sky, Sport firmerà un contratto di un anno con opzione (legata a presenze) per prolungare anche nella stagione 2023/2024. Un'operazione chiusa sulla spinta di Josè Mourinho che aveva allenato il serbo al Chelsea e allo United. Nei mesi scorsi il calciatore era stato accostato anche a Juventus e Lazio, ma il rapporto con il tecnico portoghese ha fatto la differenza. Per chiudere l'operazione e l'ufficialità mancano solo alcuni dettagli burocratici. Ancora non si conosce la cifra che il calciatore guadagnerà a Trigoria, ma dopo l'addio a Mkhitaryan la Roma allunga la concorrenza a centrocampo con un giocatore di esperienza internazionale.