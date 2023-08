Calciomercato Lazio | Akpa Akpro, il Verona ha sorpassato un club francese

TUTTOmercatoWEB.com

Jean Daniel Akpa Akpro è uno dei nomi sulla lista delle uscite in casa Lazio. Il club biancoceleste sta cercando di piazzare il centrocampista che è fuori dal progetto tecnico di mister Sarri. In Italia sono due le squadre interessate: Empoli e Verona. Proprio gli scaligeri sembrano essere in vantaggio sulle altre pretendenti per il calciatore ivoriano. Come riporta Tuttosport, infatti, il club di Setti avrebbero superato anche la concorrenza del Tolosa, club in cui Akpa ha militato dal 2011 al 2017 e che aveva sondato il terreno ad un eventuale ritorno. La certezza in questo momento è che il classe '92 lascerà la Capitale. La destinazione è ancora da capire, ma in questo momento Verona sembra la piazza più probabile.