Calciomercato Lazio, all. Brøndby replica a Durmisi: "Non è stato così vicino"

Nell'ultimo giorni di calciomercato Riza Durmisi era con le valigie in mano. Secondo quanto detto dallo stesso giocatore il suo trasferimento dalla Lazio al Brøndby è stato a un passo, poi sfumato dopo l'acquisto di Riveros da parte del club danese. Il tecnico del Brøndby Niels Frederiksen in conferenza stampa è tornato sull'argomento, rettificando le parole dello stesso Durmisi: "Ad un certo punto si è parlato dell'arrivo di Durmisi, c'è stato un dialogo, ma a quanto ho capito, è stato piuttosto breve, perché c'erano alcuni aspetti che hanno reso l'affare non possibile. Conosco molto bene Riza, ed è senza dubbio un giocatore importante, ma ci sono molte cose che devono andare in porto prima che l'acquisto possa essere chiuso. Non poteva arrivare e così è stato". Sull'arrabbiatura di Durmisi nei confronti del Brøndby: "Non sono stato coinvolto nella trattativa, quindi non posso commentare, ma ovviamente penso che sia un peccato quando succede questo. Non ho avuto l'impressione che sia stato così vicino. Non so altro, credo che comunque il Brøndby si sia comportato in modo equo con Durmisi".

