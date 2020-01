Calciomercato Lazio, anche due big sulle tracce di Vecino: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Matias Vecino è in uscita dall'Inter. Conte non lo reputa fondamentale nel suo progetto ed è pronto a lasciarlo partire. La società nerazzurra è disposta ad ascoltare eventuali offerte per l'ex Fiorentina. Il giocatore è stato proposto alla Lazio che ha preso tempo e potrebbe tornare sul centrocampista nei prossimi giorni. L'affare potrebbe svilupparsi con la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. I biancocelesti, però, non sono l'unica squadra sulle tracce del calciatore. Milan e Tottenham, pur avendo rifiutato gli scambi con Kessie ed Eriksen, potrebbero comunque tornare su Vecino in una trattativa slegata dagli altri affari. In Premier, poi, il sudamericano piace parecchio e qualche club potrebbe bussare alla Pinetina. Mancano due settimane alla chiusura della sessione invernale del calciomercato e il futuro del numero otto dei lombardi è sempre più indecifrabile.

