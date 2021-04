Calciomercato Lazio, avanza Parisi dell'Empoli: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Possibile colpo di mercato in prospettiva della Lazio. Il club biancoceleste, infatti, avrebbe messo gli occhi su Fabiano Parisi dell'Empoli. Il classe 2000 sta disputando una grande stagione con la maglia dell'Empoli e avrebbe attirato l'attenzioni di molte squadre. Come sottolineato da lebombedivlad. it, Tare in particolare sarebbe rimasto colpito dal calciatore mancino e vorrebbe anticipare la concorrenza. Il diesse biancoceleste segue il ragazzo dai tempi dell'Avellino e adesso potrebbe essere il momento giusto per affondare il colpo. Parisi è un mancino naturale e può giocare indifferentemente come terzino sinistro o come esterno alto di centrocampo, quindi sarebbe perfetto nel 3-5-2 di Inzaghi. Potrebbe crescere senza particolari pretese e rendersi utile nelle rotazioni con Fares e Marusic. Un colpo in prospettiva importante, ma in tante avrebbero messo gli occhi sul ragazzo di Solofra. Proprio per questo i capitolini vorrebbero affrettare i tempi per evitare un'asta e strapparlo alle altre. I rapporti con l'Empoli sono buoni e si cercherà di sfruttare questa sorta di corsia preferenziale per portare il ragazzo a Formello. La società vuole abbassare l'età media della rosa e, dopo Kamenovic, potrebbe essere proprio Parisi un altro tassello della nuova Lazio che verrà,