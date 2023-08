Calciomercato Lazio | Basic, futuro in Bundesliga? Come stanno le cose

TUTTOmercatoWEB.com

Prosegue il lavoro della Lazio sul mercato, non solo in entrata ma anche in uscita. A proposito di queste, Toma Basic è uno dei nomi presenti nella lista dei partenti anche se, come ribadito dopo la gara con l'Aston Villa, non vorrebbe lasciare la Capitale. Situazione che potrebbe cambiare se a Formello arrivasse un’offerta allettante di una squadra alla pari. Come riferisce Nicolò Schira, il centrocampista sarebbe finito nel mirino di due squadre di Bundesliga che avrebbero sondato il terreno. La Lazio chiederebbe, però, una cifra tra gli 8 e i 9 milioni per cedere il croato.

Calciomercato Lazio | Basic, sondaggio dell’Augsburg: i dettagli

Uno dei due club tedeschi che ha manifestato interesse per il calciatore, secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, è l’Augsburg. La società tedesca però, considerando elevate le cifre richieste dai capitolini, avrebbe fatto un passo indietro decidendo di non approfondire la questione. Il neo numero 26 ha trovato anche la prima rete in Serie A contro il Sassuolo nel finale della scorsa stagione e vuole imporsi definitivamente dopo due anni tra ombre e qualche sprazzo di luce. Abbastanza evidentemente per la società biancoceleste che spara alto per l'ex Bordeaux.

