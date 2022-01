Calciomercato Lazio, Bedin (dg Vicenza): "Lukaku? Tutto fatto, nelle prossime ore..."

Jordan Lukaku è a un passo dal Vicenza. Nelle ultime ore si è lavorato per risolvere alcuni dettagli, perché il belga si dovrebbe trasferire a titolo definitivo in Veneto. Il suo contratto con la Lazio è in scadenza a giugno, non era possibile un prestito e l'entourage del giocatore ha chiesto una buonuscita per siglare l'addio ai biancocelesti. Buonuscita che inizialmente Lotito era restio a concedere, ma tutto dovrebbe definirsi a breve. La conferma arriva dal direttore generale del Vicenza, Paolo Bedin, che a Noaro Vicenza ha dichiarato: "Teodorczyk e Lukaku? Le ufficialità arriveranno nelle prossime ore, questo è un mondo in cui i segreti durano poco e le voci stanno girando". Una conferma esplicita, senza troppi giri di parole. Lukaku è pronto a dire addio alla Lazio dopo cinque anni e mezzo.