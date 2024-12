Calciomercato Lazio | Belahyane sarà sacrificato: la strategia del Verona

Fonte: Tuttomercatoweb.com

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sui rinforzi che sta cercando l'Hellas Verona in questa finestra di calciomercato. La società veneta in questo momento cerca soprattutto rinforzi in difesa e - si legge - ha individuato soprattutto due nomi: il primo è Ville Koski, centrale finlandese che gioca in Croazia all'NK Istra e costa circa un milione di euro. Il secondo è David Ricardo, brasiliano, che veste la maglia del Ceará. Su di lui c’è anche l’Udinese e ha una valutazione di calciomercato di circa 2.5 milioni di euro.

Come negli ultimi mesi, l'Hellas Verona anche a gennaio sarà un club in autofinanziamento e in attesa dell'insediamento di Presidio Investors tutto passerà dalla cessioni. O meglio, da una cessione: quella di Reda Belahyane. Il centrocampista acquistato dal Nizza per 500mila euro ha una valutazione di almeno dieci milioni di euro e piace soprattutto a Marsiglia Chelsea e Milan. Occhio però anche alla Lazio, che ha messo il mediano nel mirino da diverse settimane.