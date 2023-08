Calciomercato Lazio | Bonucci ancora nel mirino: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Mattéo Guendouzi è atteso oggi a Roma per iniziare la sua esperienza con la Lazio. Il centrocampista classe '99 sarà il settimo acquisto del calciomercato biancoceleste e non è detto che la lista non sia allungata prima della chiusura della sessione. Leonardo Bonucci rimane una pista da monitorare fino al gong finale o comunque fino a un eventuale accordo con altre squadre. L'ex capitano di Juventus e nazionale italiana continua a non dare una risposta all'offerta dell'Union Berlino: il suo desiderio è quello di giocare nella Lazio, priorità assoluta tanto da mettere in stand by tutto il resto. Anche il Genoa nei giorni scorsi aveva allacciato i contatti con il procuratore, ma al momento il classe '87 rimane in attesa di una scelta definitiva dei biancocelesti.

Calciomercato Lazio, Lotito spinge per Bonucci

Bonucci rimane un obiettivo fortemente caldeggiato dal presidente Lotito. Il numero uno della Lazio vorrebbe aggiungere esperienza al pacchetto arretrato, mentre Sarri sarebbe restio a toccare gli equilibri che nello scorso campionato hanno portato la difesa a essere la seconda del campionato. Il giocatore continua ad attendere la scelta definitiva dei biancocelesti con cui potrebbe legarsi con un contratto per un anno con opzione per il secondo. La Juventus, con cui Bonucci ha iniziato una battaglia legale dopo l'esclusione dalla rosa, sarebbe addirittura disposta a riconoscere una buonuscita o pagare parte dell'ingaggio per la stagione in corso.