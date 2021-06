Calciomercato Lazio, Calemme: "Insigne rimarrà a Napoli, Hysaj è perfetto per Sarri" | ESCLUSIVA

Il calciomercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma i nomi fatti in ottica Lazio sono già tanti. Tare dovrà lavorare sodo per ristrutturare l'organico da dare in gestione poi a Sarri. Ai nostri microfoni è intervenuto in esclusiva Mirko Calemme, giornalista corrispondente per AS dall'Italia, per parlare dei nomi più caldi e non solo.

In queste ore pare sia entrato in orbita Lazio il centrocampista Ceballos. Quanto c’è di vero?

"Su Ceballos credo che ci sia un interesse, ma non credo sia stata intavolata una trattativa. E' un giocatore stravalido che ha bisogno di avere spazio e probabilmente in Italia mostrerebbe il suo vero volto. Su di lui c'è anche il Milan, vedremo un po' che prospettive avrà il giocatore che ha molte offerte".

Insigne sta tardando a rinnovare con il Napoli. Alla Lazio potrebbero attenderlo Immobile, suo grande amico, e Sarri, suo ex allenatore. I biancocelesti potrebbero essere una soluzione?

"Insigne alla Lazio non ce lo vedo. Voglio vedere prima come finisce con il Napoli, ma se dovesse andare via credo che opterebbe sulla Premier League. Per me alla fine rinnoverà, ci sarà una lunga telenovela per il rinnovo, ma avrà il modo di restare a Mapoli. Non immagino assolutamente possa arrivare alla Lazio".

Uno invece che quasi sicuramente vestirà la maglia biancoceleste sarà Hysaj. Pensi possa essere l’uomo giusto per la Lazio di Sarri?

"Lui è un soldatino perfetto per Sarri per le caratteristiche che ha, sprattutto tattiche (molto bravo sotto questo punto di vista). Con Sarri ha sempre fatto benissimo e mi sembra un ottimo colpo".

Parlando proprio del nuovo allenatore invece, pensi abbia fatto la scelta giusta a trasferirsi a Roma?

"Sarri credo che abbia un po' temporeggiato prima di scegliere la sua nuova avventura, ma credo che la Lazio sia perfetta per lui: è l'unica società nella quale può ripetere il miracolo fatto all'ombra del Vesuvio perché, per com'è stutturata, credo sia perfetta. E' la scelta giusta anche per la rosa che avrà a disposizione. Giocatori assolutamente validi, magari non per il 4-3-3, ma per il 4-3-1-2 che potrebbe esaltare le caratteristiche che hanno le sue squadre".

Prima dell’inizio del campionato c’è un Europeo da finire dove l’Italia può dire la sua. Come vedi la Nazionale di Mancini? Immobile è finalmente diventato il bomber anche degli Azzurri?

"La Nazionale l'ho vista benissimo. L'ho seguita anche all'Olimpico e mi ha ricordato proprio il Napoli di Sarri per le geometrie, per come si cercano a memoria, per come difende la linea, per il gruppo affiatatissimo creato dal CT. Immobile lo vedo bene come tutti, però da adesso ci aspettiamo qualche gol importante. La forza di questa Nazionale è il collettivo più che il singolo".