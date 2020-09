Calciomercato Lazio, Calfapietra: "Arriverà un difensore giovane. Su Rodriguez..."

Ai microfoni di Lazio Style Radio, Alessio Calfapietra, giornalista di Tuttomercatoweb, ha parlato così sul mercato dei biancocelesti: “Le strade sono tracciate. Arriveranno un difensore centrale e un centrocampista. Per il reparto arretrato si sta trattando per un difensore giovane, le piste che portano a Borneauw e Queiros restano piste valide. Tare tirerà fuori dal cilindro un giocatore che potrebbe dire la sua nel reparto arretrato. Anche per quanto riguarda il centrocampo, i biancocelesti punteranno su una mezz'ala/trequartista sempre relativamente giovane. Rodriguez? Stanno rimbalzando notizie dal Messico, ma non arrivano ancora riscontri definitivi. Tuttavia il target di giocatore che sta cercando la Lazio resta quello”.

Lazio, rinnovo Acerbi a un passo: le cifre dell'accordo

Serie A, ecco le nuove fasce da capitano che si indosseranno da domani - FOTO

TORNA ALLA HOME PAGE