Calciomercato Lazio, Carnesecchi nei radar della Juventus: i dettagli

Marco Carnesecchi è stato il grande obiettivo per la porta della Lazio nella prima parte del calciomercato. La società biancoceleste, una volta che è andato via Pepe Reina, ha virato su Luis Maximiano come primo e sta trattando con lo Spezia per Ivan Provedel come alternativa del portoghese. Secondo quanto riportato da repubblica.it su Carnesecchi sarebbe piombata la Juventus, che valuta il portiere dell'Italia Under 21 (out fino a ottobre per un infortunio alla spalla) il profilo giusto per il futuro, in un ipotetico passaggio del testimone con Wojciech Szczęsny. L'Atalanta chiede 20 milioni per il suo gioiello e il club bianconero è disposto a sedersi al tavolo per intavolare un'operazione che potrebbe concretizzarsi nella prossima stagione.