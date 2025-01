Calciomercato Lazio | Casadei, clamoroso ribaltone: pronta l'alternativa

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Una telenovela infinita, estenuante. La Lazio e Casadei sembravano promessi sposi, invece ora la trattativa torna in bilico. Non c'è più l'intesa sull'ingaggio, c'è distanza tra le parti di circa 500 mila euro, perché i biancocelesti hanno chiesto al giocatore di rinunciare a qualcosa, per alzare la proposta da mettere sul piatto del Chelsea. I Blues hanno dato l'ok alla Lazio, ma ora il nodo è col calciatore e il suo entourage che ha avuto nuovi contatti con il Torino in questi minuti. I granata si sono detti disposti a parlarne, ma devono trovare l'accordo col Chelsea. Insomma, un vero e proprio intrigo perché su Casadei ci sono anche tre squadre straniere: Porto, Feyenoord e Monaco. Novità sono attese nelle prossime ore, ma al momento le possibilità che Casadei arrivi alla Lazio sono in calo, perché nessuna delle parti vuole fare un passo indietro. Se dovesse naufragare definitivamente l'operazione Casadei, la Lazio virerebbe su Giovanni Fabbian, stessa età di Casadei, stesso vivaio (Inter). Il Bologna è interessato a Loum Tchaouna. Gli emiliani possono cedere Ndoye al Napoli e hanno Orsolini ai box per un mese e accoglierebbero l'ala ex Salernitana: Tchaouna in rossoblu e Fabbian alla Lazio. Prestito secco fino a giugno, con la prospettiva di riconsiderare la questione tra cinque mesi.

