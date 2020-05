Calciomercato Lazio, Castagne: "Sto bene in Italia, ma la Premier è nel mio futuro"

CALCIOMERCATO LAZIO - Tra i nomi accostati alla Lazio per la prossima estate c'è anche quello di Timothy Castagne. L'esterno dell'Atalanta piace a tanti club con Tottenham in prima fila. Più indietro Psg, Napoli e proprio le aquile che potrebbero cambiare idea in caso di partenza di Marusic. Interrogato sul proprio futuro, Castagne ha detto di stare bene in Italia ma non ha chiuso le porte all'Inghilterra. Ecco le sue parole nella diretta Instagram con l'emittente belga Rtbf: «Sto bene in Italia, la vita non è diversa dal Belgio. Se dovessi scegliere una destinazione futura, opterei per la Premier League: mi piace lo stile di gioco, ci sono tanti belgi, però non ho una squadra preferita. Non so se questo succederà a breve o tra qualche anno».