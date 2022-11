Calciomercato Lazio, cosa si farà a gennaio?

TUTTOmercatoWEB.com

Difficile, non impossibile, ma realizzabile a patto che a gennaio arrivino a Formello quei rinforzi che aiutino la formazione a reggere l'urto di qualche assenza di troppo, che in una stagione particolare come questa, è prevedibile possa attanagliare l'11 biancoceleste.

Il calciomercato della Lazio a gennaio potrebbe portare delle novità molto interessanti. Perché, va da sé, che la rosa data a Sarri è incompleta: non tanto nell’11 titolare quanto nelle alternative. Certo, non è semplice capire cosa vorrà fare Lotito. Proviamo ad anticipare alcune delle possibili mosse del club biancoceleste.

Questione Milinkovic-Savic

Questa è una questione molto spinosa. Del resto, il centrocampista è tra i migliori al mondo del suo ruolo e non può essere certamente svenduto. Si parla di un interessamento della Juventus ma, a dire il vero, sembra davvero che Lotito non voglia cederlo a gennaio.

Inoltre, i bianconeri non se la passano troppo bene dal punto di vista economico e la Lazio non ha nessuna intenzione di svendere uno dei suoi punti fermi. Si parte da 100 milioni di euro, in ogni caso.

Si troverà un degno sostituto di Ciro Immobile?

L’infortunio a ottobre di Ciro Immobile ha messo a nudo uno dei problemi atavici della squadra di Sarri. Che, a dire il vero, era già presente quando l’allenatore era Simone Inzaghi: se a Immobile viene un raffreddore, chi prenderà il suo posto? Ecco, l’ex Torino non ha preso un semplice raffreddore ma si è infortunato abbastanza seriamente.

Sarri ha optato per la soluzione del tridente leggero Pedro-Zaccagni-Felipe Anderson, un segno tangibile di come non consideri nessuna punta di riserva all’altezza di prendere il posto del perno di attacco biancoceleste. Non si può rischiare pensando che Immobile stia sempre bene e, probabilmente, se ci sarà l’occasione, Lotito e Tare interverranno sul mercato in tal senso.

Cosa farà Luis Alberto?

Il rapporto tra Luis Alberto e Sarri non è mai decollato ufficialmente. Entrambi hanno optato per una tregua per il bene della Lazio ma tutti sanno che, comunque, non è scattata la scintilla tra loro. Inutile stare qui a dire se ha ragione l’uno o l’altro. In sostanza, però, o va via l’uno o va via l’altro.

Siccome Sarri, al momento, è quasi intoccabile, ad andare via sarà sicuramente Luis Alberto. Non si sa se già a gennaio o a giugno. In ogni caso, però, di fronte a una buona offerta, Lotito non ci penserà due volte a cederlo.

A.A.A. Cercasi terzino sinistro mancino

Premessa: Marusic sta facendo un buon campionato. Nulla da dire sul terzino della Lazio. Però gioca in un ruolo che non è il suo: destro naturale, viene piazzato a sinistra perché a destra c’è Lazzari, diventato intoccabile.

C’è bisogno di un terzino sinistro di ruolo, mancino. Difficile che se ne trovi uno a buon mercato ma Tare sta fiutando qualche occasione in giro. Potrebbe arrivare anche se, presumibilmente, sarà a giugno che verrà preso uno in quel ruolo. In modo che se, e questo è un augurio, la Lazio dovesse avere bisogno di una rosa più lunga per via della Champions, Lazzari potrà avere un ricambio all’altezza.