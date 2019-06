Calciomercato Lazio: da Badelj a Wallace, il punto sulle possibili uscite

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo le conferme di Simone Inzaghi e Igli Tare, c'è da costruire la Lazio che verrà. Se Luis Alberto e Milinkovic Savic sono enigmi che andranno risolti entro la partenza per Auronzo, c'è un folto numero di giocatori che è pronto a salutare Formello. Il 30 giugno dirà addio Dusan Basta che, dopo cinque anni, vedrà il suo contratto in biancoceleste esaurirsi e proverà nuove esperienze (Udinese e Bologna in pole, ndr). Non sarà il solo perché la Lazio proverà a fare anche cassa. Dovrebbe partire Felipe Caicedo, assoluto protagonista del 2019 dei capitolini. La punta ha un solo anno di contratto e il club potrebbe realizzare una plusvalenza importante. Si era parlato di Cina e Dubai, ma nelle ultime ore è tornato su di lui prepotentemente il Galatasaray che già ci aveva provato a gennaio. Lotito chiede 8 milioni, ma si può chiudere a 6. La conferma di Inzaghi spinge lontano da Roma anche Milan Badelj. Il centrocampista croato non è riuscito a dare il massimo e potrebbe salutare. Come sottolinea Il Tempo, oltre al Bordeaux su di lui ci sono anche Aston Villa e West Ham. In difesa dovrebbero partire Patric e Wallace. Il primo è richiesto da Cagliari e Parma, mentre il brasiliano è ricercato in Portogallo e in Francia. Durmisi ha sorpreso tutti dichiarando di voler rimanere in biancoceleste, ma anche il suo profilo andrà valutato. Stesso destino anche per i 20 calciatori che torneranno alla base dopo i prestiti in giro per l'Italia e l'Europa. Murgia e Palombi, due tra i più positivi, potrebbero restare un altro anno rispettivamente alla Spal e al Lecce.

Pubblicato il 10/06 alle 8:00