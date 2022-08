Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: "Contatti Kezman-United per Milinkovic"

Secondo quanto riferisce la nota testata britannica ci sarebbero stati contatti diretti, in queste ore, tra i Red Devils e l'entourage del giocatore

"Il Manchester United è in diretto contatto con l'agente di Milinkovic-Savic", il Telegraph rilancia la notizia dell'interesse dei Red Devils per il serbo e offre nuovi dettagli. Secondo la nota testata britannica, infatti, lo United è pronto a immettere sul mercato una grande quantità di capitali e a portare alla corte di Ten Hag almeno 4-5 rinforzi. In cima alla lista dei desideri c'è Casemiro, poi Milinkovic-Savic, oltre a Pulisic e Aubameyang per l'attacco e Meunier per la difesa. Rumors che dal Regno Unito arrivano costanti, anche se a Formello per ora non è giunta alcuna proposta ufficiale da parte dello United. Secondo il Telegraph il giocatore costerebbe 42 milioni di sterline, pari a 49 milioni di euro, una cifra decisamente sottostimata e per la quale la Lazio non intende lasciar partire Milinkovic. Il serbo - per Lotito - vale almeno 65-70 milioni di euro.

Pubblicato il 17/08 alle 23.07