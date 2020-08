Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: Moyes apre alla partenza di Felipe Anderson

Felipe Anderson di nuovo alla Lazio, è questa la suggestione di mercato che arriva con insistenza in particolar modo da oltremanica negli ultimi giorni. E proprio dall'Inghilterra arriva un'ulteriore voce: secondo quanto scrive il The Sun, Felipe Anderson starebbe riflettendo con attenzione sul proprio futuro vista la scarsa considerazione che ha avuto di lui David Moyes da quando si trova sulla panchina del West Ham e, sempre secondo il tabloid britannico, il tecnico degli Hammers avrebbe aperto alla partenza del brasiliano per il giusto prezzo. Anderson vedrebbe con favore un ritorno nella sua amata Roma, ma la Lazio non vorrebbe ripagarlo più della metà dei 38 milioni incassati quando lo ha ceduto al West Ham.

