Calciomercato Lazio, dall'Olanda: "Adekanye - ADO Den Haag, la fumata bianca è vicina"

Si sta chiarendo in queste ore il futuro di Bobby Adekanye. L'attaccante di proprietà della Lazio ha lasciato Cadice, concludendo un'esperienza non particolarmente felice in Spagna, nel corso della quale non ha collezionato il minutaggio che si aspettava. Ora è pronto a cominciare un'avventura tra le fila dell'ADO Den Haag. Lo riportano numerosi media olandesi, tra cui omroepwest.nl, che spiegano che il club starebbe concludendo ora il trasferimento e la fumata bianca sarebbe davvero a un passo. Per Adekanye si tratta di un prestito fino alla fine della stagione: circa quattro mesi per potersi mettere in mostra e far vedere, finalmente, il proprio talento.

