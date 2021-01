Serie A, De Siervo: "Campionato avvincente, 7 squadre concorrono per il titolo"

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, all'interno della trasmissione 'La politica nel pallone' ha espresso il suo giudizio su questa prima parte di campionato e non solo: "E’ un campionato molto bello e avvincente, ci sono 7 squadre che possono vincere il campionato, non accadeva da anni, ed è un elemento che da’ grande interesse e lo accresce in Italia e nel mondo. Un campionato avvincente che auspichiamo ci terrà con il fiato sospeso fino alla fine”.

DIRITTI TV - ”Parliamo con Amazon da oltre tre anni, sono aziende molto strutturate che fanno scelte ponderate. Sappiamo che stanno valutando anche il nostro bando ma bisognerà capire se avranno la forza per competere e andare ad acquistare un pacchetto o più pacchetti, che hanno un’entità di investimento significativa. Vedremo giovedì, all’apertura delle buste, se c’è quel tipo di offerta”.

FORMELLO - Lazio, lo scarico: Luis Alberto riprende a correre

Lazio, Parolo spegne 36 candeline: sui social arrivano gi auguri di Anna Falchi - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE