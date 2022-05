Calciomercato Lazio, dalla Spagna: “Luis Alberto nella lista del Siviglia”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Luis Alberto rimane o va via? È uno dei tanti dilemmi questa caldissima estate che aspetta la Lazio. Le foto di Luis Alberto a Siviglia hanno fatto letteralmente impazzire i tifosi andalusi che sognano un ritorno del Mago. In Spagna si sono infittite le voci su un possibile passaggio de numero 10 biancoceleste al Ramon Sanchez Pizjuan. Come riporta Sport, il fantasista classe 1992 è finito nella lista dei desideri del ds Monchi che comprende anche Rashford, Lingard, Isco e Hlozek. Lotito non farà sconti a nessuno, ma molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore.