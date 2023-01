Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Preso l'attaccante per Sarri"

Secondo alcuni media spagnoli, la Lazio avrebbe chiuso per l'attaccante catalano, classe 1998, che oggi gioca in Belgio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"La Lazio ha chiuso per Ferran Jutglà", la notizia avrebbe del clamoroso e arriva dalla Spagna. Secondo il portale Fichajes.net, i biancocelesti hanno definito l'operazione con il Club Bruges per portare l'attaccante, classe '98, alla corte di Sarri. Ovviamente bisognerà attendere conferme che al momento non ci sono. Vero è che la Lazio segue da vicino Jutglà, è profilo che piace molto a Formello per caratteristiche, ve lo avevamo anticipato due settimane fa. Ma ad ora non risultano trattative in dirittura. Secondo Fichajes.net l'operazione sarebbe impostata sulla base di circa 15 milioni di euro, ma non viene specificata la formula. Il portale spagnolo aggiunge che il Bruges avrebbe già chiuso per il sostituto: si tratta di Victor Barbera che - come Jutglà - sarebbe prelevato dai belgi dal Barcellona B. Barbera e Jutglà sono assistiti dalla stessa scuderia, quella You First Sport che ha tra i vari giocatori anche Luis Alberto, Raul Moro ed Escalante.