Calciomercato Lazio | Dalla Spagna rilanciano: "Pronta l'offerta per il talento del Barça"

La Lazio pensa a Vitor Roque. Attaccante classe 2005, brasiliano, arrivato al Barcellona a gennaio, acquistato dall'Atletico Paranaense nelle cui casse sono finiti 30 milioni di euro, ai quali si aggiungerebbero - in caso di risultati e presenze - altri 30 milioni di bonus. La sua esperienza in blaugrana non è cominciata col piede giusto, tra gennaio e maggio ha messo insieme solo 14 presenze, di cui due da titolare e due gol. Vitor Roque può vantare anche una presenza con la nazionale maggiore brasiliana. Secondo alcune indiscrezioni rilanciate da Footmercato e riprese dal Mundo Deportivo, la Lazio sarebbe interessata all'attaccante e starebbe preparando un'offerta in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 25 milioni di euro. Offerta che verrebbe recapitata al Barça qualora naufragasse l'opzione Greenwood. La Lazio non aspetterà ancora a lungo l'inglese, la deadline è prevista per lunedì, se Greenwood non darà una risposta, allora la Lazio virerà su altri obiettivi. Tra questi potrebbe esserci anche Vitor Roque.