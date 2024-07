Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Vitor Roque raggiunge Milinkovic? Le ultime"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Vitor Roque entra prepotentemente in scena nel mercato internazionale. Il giovane attaccante brasiliano sarebbe finito prepotentemente nel mirino dell'Al Hilal. Il club di Milinkovic Savic ha sondato la punta e secondo Sport.es, portale molto vicino ai blaugrana, sarebbe pronto a fare sul serio. I catalani hanno aperto alla cessione a titolo definitivo. Il calciatore è stato acquistato a gennaio dal club iberico per 30 milioni parte fissa, più 31 milioni di bonus. Il Barcellona sarebbe pronto a cedere il calciatore e avrebbe dato l'okm all'operazione con la squadra saudita a mettere sul piatto una cifra alta ben oltre i 30 milioni spesi a gennaio. Soldi che farebbero comodo ai catalani per il mercato in entrata. Negli ultimi giorni il calciatore è stato accostato in prestito alla Lazio, ma anche a Corinthias, Betis e Siviglia. L'idea iniziale del Barcellona era quella di darlo in prestito, ma l'offerta faraonica dall'Arabia potrebbe cambiare le carte in tavola.